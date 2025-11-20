Vantaggi e rischi dell'acquisto all'asta

I vantaggi principali dell'acquisto in asta

Prezzo competitivo: è innegabilmente il fattore di maggiore attrazione. Il prezzo base d'asta, fissato sulla base della perizia di stima, è spesso già inferiore al valore di mercato. La normativa, inoltre, introduce due meccanismi che possono aumentare la convenienza:

offerta minima: È possibile presentare un'offerta di acquisto valida fino al 25% in meno rispetto al prezzo base ( art. 571 c.p.c. );

ribassi d'asta: In caso di aste deserte, il giudice può disporre un ribasso del prezzo fino a un quarto per i tentativi successivi e, dopo il quarto tentativo deserto, fino alla metà (art. 591 c.p.c.). Ciò crea opportunità di acquisto a cifre significativamente ridotte rispetto al mercato tradizionale. Trasparenza e sicurezza giuridica: l'acquisto in asta è un processo interamente gestito e garantito dal Tribunale. Tutta la documentazione chiave (perizia, avviso di vendita) è pubblica e accessibile sul Portale delle Vendite Pubbliche.. Questo garantisce un livello di trasparenza superiore a molte trattative private. La sicurezza giuridica è massima: il decreto di trasferimento emesso dal giudice (art. 586 c.p.c.) è un atto pubblico inattaccabile che trasferisce la proprietà e ordina la cancellazione di pignoramenti e ipoteche. Questo "effetto purgativo" garantisce un acquisto libero da gravami precedenti, una sicurezza superiore a quella di una normale compravendita.

Risparmio sui costi di transazione: acquistando all'asta non ci sono spese di mediazione immobiliare da corrispondere. Inoltre, le spese notarili per l'atto di compravendita sono assenti, poiché il decreto di trasferimento sostituisce in tutto e per tutto il rogito notarile. I costi a carico dell'aggiudicatario sono una parte del compenso per il professionista delegato (liquidato dal giudice), le imposte di legge e le spese vive per la registrazione e la trascrizione del decreto. Possibilità di Sanatoria Edilizia: un vantaggio unico e spesso sottovalutato è la possibilità, per l'aggiudicatario, di sanare determinate tipologie di abusi edilizi. La legge, infatti, consente di presentare domanda di condono entro 120 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento, riaprendo termini altrimenti scaduti e permettendo di regolarizzare immobili che sul libero mercato non sarebbero commerciabili.

I rischi da non sottovalutare

Stato dell'immobile e assenza di garanzia per vizi : l'immobile viene acquistato "a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova". Questa formula, sempre presente negli avvisi di vendita, esclude la garanzia per vizi occulti, come stabilito dall' art. 2922 del Codice Civile . Se dopo l'acquisto emergono problemi non descritti in perizia, l'aggiudicatario non può rivalersi sulla procedura. L'unica, rara, eccezione è l'ipotesi di aliud pro alio, ovvero quando il bene consegnato è radicalmente diverso da quello descritto. Per questo, lo studio della perizia e la visita all'immobile sono passaggi non negoziabili.

Costi imprevisti e oneri Aggiuntivi : oltre al prezzo di aggiudicazione, è necessario mettere in conto una serie di costi potenziali. I più comuni sono:

Debiti condominiali: l'aggiudicatario risponde delle spese condominiali ordinarie e straordinarie per l'anno in corso e per quello precedente alla data del decreto di trasferimento ( art. 63 disp. att. c.c. ). È fondamentale verificare anche che il regolamento di condominio non preveda clausole che estendano tale responsabilità.

Spese di ristrutturazione: spesso gli immobili in asta richiedono interventi di manutenzione significativi.





spesso gli immobili in asta richiedono interventi di manutenzione significativi. Opponibilità di contratti di locazione: un rischio da non sottovalutare è l'esistenza di un contratto di locazione con data certa anteriore al pignoramento. Tale contratto, come previsto dall'art. 2923 del Codice Civile, è opponibile all'acquirente, che sarà quindi tenuto a rispettarlo fino alla sua naturale scadenza. L'aggiudicatario acquista in questo caso un immobile "a reddito", ma non potrà disporne liberamente nell'immediato.

In definitiva, l'acquisto all'asta non è una lotteria, ma un'operazione immobiliare che premia la preparazione. Un'attenta due diligence, un calcolo realistico di tutti i costi accessori e una buona dose di pazienza sono gli ingredienti essenziali per trasformare i rischi in opportunità e concludere un investimento di successo.



