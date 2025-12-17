Milleproroghe 2026: rinviata la Riforma Fiscale, prorogati Bonus Assunzioni e assemblee online

Fisco: rinvio per i nuovi Testi Unici

La notizia più rilevante in ambito fiscale è il rinvio di un anno della grande riforma dei testi normativi. L’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici – che avrebbero dovuto riordinare sanzioni, tributi minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro – è stata posticipata al 1° gennaio 2027.

Per tutto il 2026 continueremo quindi ad applicare le regole attuali.

Se da un lato questo rallenta il processo di semplificazione promesso, dall’altro offre a imprese e professionisti un anno in più per prepararsi adeguatamente alle nuove procedure.





Società e imprese

Due conferme molto attese riguardano la gestione societaria e l’accesso al credito:

è stato prorogato al 30 settembre 2026 il termine per svolgere le assemblee di società ed enti con modalità “speciali” (da remoto) , una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza;

il termine per svolgere le , una prassi introdotta nel 2020 che ha dimostrato grande efficienza; l’operatività potenziata del Fondo di Garanzia è estesa fino al 31 dicembre 2026.





Lavoro: confermati i Bonus Assunzioni

Fino a fine 2026 saranno ancora attivi:

il bonus per l’assunzione di donne (lavoratrici svantaggiate);

(lavoratrici svantaggiate); gli incentivi per l’occupazione giovanile ;

; il bonus occupazione nella ZES (Zona Economica Speciale) meridionale ;

; gli incentivi all’autoimpiego nei settori della transizione digitale ed ecologica.



Obbligo assicurativo “Rischi Catastrofali”

Il termine per la stipula di polizze assicurative contro i danni da calamità naturali è prorogato al 31 dicembre 2026 per:

le piccole e microimprese turistico-ricettive;

le imprese della pesca e dell’acquacoltura;

gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Come sempre, il decreto dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, durante i quali potrebbero essere inserite ulteriori modifiche.