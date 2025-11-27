Ottenere un mutuo per acquistare all'asta

Il modulo Rapporto riepilogativo consente di compilare, on-line ed in modo guidato, il rapporto riepilogativo delle attività svolte dal Professionista delegato alla vendita (rapporto iniziale, rapporti semestrali, rapporto finale), come stabilito dal comma 9 sexies art. 16-bis D.L. 18/10/2012, n. 179 (convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221). Il programma genera un file in formato Word , quindi completamente aperto a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Rapporto riepilogativo senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario . Costo rinnovo annuale scontato.

Gestione visite immobili aste giudiziarie

Il modulo Gestione visite immobili aste giudiziarie consente la completa gestione delle visite agli immobili oggetto di vendite giudiziarie e degli archivi di lotti e aste. Genera in automatico: il verbale di visita da consegnare all'interessato, che riporta tutti dati dell'asta e dell'immobile oggetto di vendita, il prospetto completo delle visite memorizzate in archivio e il prospetto delle visite per singolo accompagnatore Il programma Gestione visite immobili aste giudiziarie genera file in formato Word, quindi completamente aperti a qualsiasi modifica o integrazione da parte del Professionista. Il costo indicato comprende l'utilizzo del programma Gestione visite immobili aste giudiziarie senza alcun limite per un anno dalla data di acquisto e mette a disposizione gratuitamente anche l'utility Calcolo compenso del Delegato alla vendita e del Custode giudiziario. Costo rinnovo annuale scontato.

