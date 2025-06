INL: rafforzata l'attività ispettiva nel primo trimestre 2025

In particolare, nel I trimestre dell'anno sono state effettuate 35.744 ispezioni (38.263 se si contano anche verifiche amministrativo-contabili), in aumento del 17% rispetto alle 30.545 dello stesso periodo del 2024 (33.183 se si contano anche verifiche amministrativo-contabili). Le pratiche già concluse con esito irregolare sono cresciute da 13.265 nel 2024 a 15.882 nel 2025, con un aumento del 20% permesso anche dal miglioramento della capacità di intelligence nell’individuazione di obiettivi ispettivi. Particolarmente significativo è il miglioramento registrato nella vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro : le ispezioni specifiche in questo ambito sono cresciute del 28%, passando da 10.439 a 13.367.

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro. a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Richiesta dati per il modello REDDITI PF 2025 (periodo d’imposta 2024) Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto dei fogli di lavoro in Word organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI persone fisiche per l’anno d’imposta 2024. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.