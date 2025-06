Bando ISI: pubblicata la tabella temporale. Il 19 giugno l'invio della domanda

Il Click-day per l'invio della domanda è previsto per il 19 giugno , alle ore 11:00 .

L'Inail ha pubblicato la tabella temporale relativa al Bando Isi 2024 , con tutte le date relative alle diverse azioni da eseguire per la partecipazione allo sportello informatico. Le imprese che hanno registrato la propria domanda e acquisito il codice identificativo possono, secondo la tempistica prevista nella tabella temporale, registrarsi al portale partecipante per accedere allo sportello informatico. L'Istituto raccomanda di completare la fase registrazione qualche giorno prima dell’apertura dello sportello informatico al fine di evitare eventuali problemi nell’imminenza dell’espletamento della fase di invio della domanda.

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro. a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Il concordato preventivo biennale 2025-2026: lettera per il Cliente Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento previsto dal Decreto Legislativo 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.