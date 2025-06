Per gli uffici che accorpano più province, quindi, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

Come già chiarito nella Circolare n. 2572 del 14 aprile 2023, precisa l'INL, " Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL , in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali, in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima ".

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro. a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Richiesta dati per il modello REDDITI PF 2025 (periodo d’imposta 2024) Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto dei fogli di lavoro in Word organizzati per l’invio della lettera ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello REDDITI persone fisiche per l’anno d’imposta 2024. a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.