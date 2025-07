Credito d'imposta per l'acquisto della carta: online l'elenco beneficiari 2024

Il 9 luglio scorso è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2024, il credito di imposta per le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. L’elenco è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta è fruibile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Decreto.

In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.