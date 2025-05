ANALISI DI BILANCIO per le PMI: richiedi 3 analisi e ne paghi solo 2

Con il servizio di ANALISI DI BILANCIO online potrai ottenere un report in formato PDF , corredato dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese, ed un ulteriore documento di analisi commentata degli indici e dei rating . Clicca qui per vedere un REPORT DEMO e qui per un'ANALISI COMMENTATA.

Produrre un'analisi di bilancio NON E' MAI STATO COSI' SEMPLICE E CONVENIENTE! Con il nostro servizio basta indicare la ragione sociale e il codice fiscale della società per ottenere in breve tempo l'analisi richiesta.

Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Cloud Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?



È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società. a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente. Versione cloud In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.

È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro. a cura di: AteneoWeb Cloud 3