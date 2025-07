Il contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

Possiamo identificare tre diverse categorie di affitti:

locazione breve;

locazione turistica;

casa vacanze.





Abbiamo pubblicato uno studio in cui ci occupiamo della locazione breve di un immobile abitativo, per finalità turistiche, elencando gli adempimenti obbligatori per il proprietario (locatore), tra cui:

Comunicazione alla Questura

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Requisiti di sicurezza

e le implicazioni riguardanti la normativa fiscale.

Parte centrale del documento è un modello dettagliato di contratto di locazione breve per finalità turistiche. Questo modello specifica le clausole essenziali, come i dati delle parti, la descrizione dell'immobile, il periodo di locazione, il canone, il deposito cauzionale e le regole della casa, sottolineando che l'immobile è concesso esclusivamente per scopi turistici.





