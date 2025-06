Nuovi strumenti professionali in abbonamento: scopri cosa c'è di nuovo in SimpleProf

Nell'abbonamento sono compresi anche dei Promemoria destinati al Cliente, che si propongono agli Studi Professionali come supporti di facile ed immediata consultazione nella quotidiana gestione amministrativa e come stimolo ad approfondimenti e alla ricerca di soluzioni personalizzate da valutare con il cliente. Sono documenti in formato Word, personalizzabili con il proprio logo ed eventualmente adattabili in relazione alle esigenze specifiche della propria clientela. Sono disponibili in due versioni:

Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026 Foglio di calcolo Excel per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale. Il foglio di calcolo consente quindi di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casii: Ditta individuale

Lavoratore autonomo a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Cloud Applicazione in cloud per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.



Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.

Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU. Note tecniche:

E' disponibile anche la versione Excel dell'applicazione. a cura di: AteneoWeb Cloud 3