COMPENSI AMMINISTRATORE O DIVIDENDI? Come scegliere l'opzione più vantaggiosa nel 2025

Per un socio e amministratore di Srl, la scelta tra percepire un compenso come amministratore o optare per la distribuzione di dividendi è una decisione cruciale. Non esiste una risposta univoca, poiché diverse variabili influenzano la convenienza di ciascuna opzione:

Reddito costante: Alcuni soci/amministratori preferiscono un compenso regolare, garantendo un flusso di reddito prevedibile.

Contribuzione previdenziale: Il compenso amministratore contribuisce all'anzianità contributiva e ai benefici pensionistici futuri.

Costi aziendali: Le società valutano l'impatto dei costi di produzione, considerando deducibilità del compenso e oneri contributivi.

Tassazione: Dividendi e compensi sono soggetti a regimi fiscali diversi, con implicazioni sul carico fiscale complessivo.



