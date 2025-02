Tassazione dei dividendi nelle SRL: 26% o trasparenza IRPEF?

Da alcuni anni (Legge n. 205/2017 ) per i dividendi di S.r.l. percepiti da persone fisiche non in regime di impresa Persone fisiche non in regime di impresa è possibile optare per la tassazione del reddito per trasparenza, in alternativa alla ritenuta a titolo di imposta del 26%.

La tassazione per trasparenza consiste quindi nella possibilità, anche per le S.r.l., di trasferire l’imposizione del reddito d’impresa sui soci, in proporzione alle quote di partecipazione, come avviene normalmente per le società di persone.

Sono quindi due alternative a contendersi il campo:

la tassazione "secca" al 26%

e il regime di trasparenza IRPEF.

La scelta tra queste due opzioni richiede un'attenta analisi, considerando le specificità di ogni società e dei suoi soci.

Tassazione al 26%

In questo regime, l’utile viene assoggettato ad IRES in capo alla società e i dividendi netti distribuiti ai soci sono soggetti a una ritenuta d'imposta del 26% a titolo definitivo. Ciò significa che il socio non dovrà dichiarare tali dividendi nella propria dichiarazione dei redditi e non saranno soggetti ad ulteriori imposte. E’ dunque una soluzione vantaggiosa per i soci che hanno un'aliquota fiscale marginale IRPEF piuttosto alta.

Regime di trasparenza IRPEF

In alternativa, la SRL può optare per il regime di trasparenza. In questo caso, il reddito prodotto dalla società non viene assoggettato ad IRES e viene "imputato" ai singoli soci proporzionalmente alle loro quote di partecipazione e tassato secondo le aliquote IRPEF personali di ciascun socio. Questo regime può essere più favorevole per i soci con aliquote fiscali marginali IRPEF più basse.

IRES al 24% Ritenuta 26% IRPEF in capo ai soci 26% Su utile imponibile Solo sui dividendi effettivamente distribuiti Non prevista trasparenza Non prevista Non prevista Su utile imponibile della società (proquota)



Analisi di convenienza

La scelta tra i due regimi dipende dunque da diversi fattori, tra cui:

Aliquota fiscale marginale IRPEF dei soci

Distribuzione dei dividendi

Situazione finanziaria della società

Volontà dei soci

La scelta tra la tassazione dei dividendi al 26% e il regime di trasparenza IRPEF è una decisione complessa che richiede un'attenta valutazione delle specificità di ogni SRL e dei suoi soci. Non esiste una risposta univoca, in quanto la soluzione migliore dipende da una serie di fattori individuali.

E’ oltremodo opportuno coinvolgere sempre il Commercialista di fiducia per un'analisi personalizzata e una scelta consapevole.





Per agevolare comunque i non semplici ma necessari conteggi, abbiamo pubblicato il software Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza' che verifica la convenienza tra i due regimi. Considerato che l’esercizio dell’opzione alla trasparenza non può essere fatta dal singolo socio, ma solo dalla società stessa, il foglio sviluppa l’analisi per tutti i soci sulla base dei risultati stimati.

Tassazione dividendi SRL: analisi di convenienza tra 26% e 'trasparenza', disponibile in versione Excel ed in versione Cloud, è IN PROMOZIONE FINO AL 4 MARZO 2025!

Funzionalità del Software

Analisi di convenienza tra tassazione ordinaria e trasparenza.

Calcolo del carico fiscale per tutti i soci.

Considerazione delle quote di partecipazione.

Simulazione basata sui risultati stimati.

Vantaggi del Software