Il contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

Possiamo identificare tre diverse categorie di affitti:

Locazione Breve : È una categoria definita ai fini fiscali. Si tratta di un contratto di affitto di un immobile abitativo di durata non superiore a 30 giorni , stipulato da persone fisiche al di fuori di un'attività d'impresa. La normativa di riferimento è l' art. 4 del D.L. n. 50/2017 .

: È una categoria definita ai fini fiscali. Si tratta di un contratto di affitto di un immobile abitativo di durata , stipulato da persone fisiche al di fuori di un'attività d'impresa. La normativa di riferimento è l' . Locazione Turistica : È una definizione più ampia, caratterizzata dalla finalità turistica del soggiorno. La sua durata può essere variabile (anche superiore a 30 giorni) ed è regolata principalmente dal Codice Civile e dalla Legge 431/98. Quando una locazione turistica ha una durata inferiore a 30 giorni, le sue regole si sovrappongono a quelle della locazione breve.

: È una definizione più ampia, caratterizzata dalla del soggiorno. La sua durata può essere variabile (anche superiore a 30 giorni) ed è regolata principalmente dal Codice Civile e dalla Legge 431/98. Quando una locazione turistica ha una durata inferiore a 30 giorni, le sue regole si sovrappongono a quelle della locazione breve. Casa Vacanze: Si tratta di una struttura ricettiva extralberghiera gestita in forma imprenditoriale. Prevede l'affitto di immobili arredati e può offrire servizi aggiuntivi (come pulizie periodiche, transfer, ecc.), a differenza della semplice locazione. La sua disciplina è demandata principalmente alle leggi regionali.

Abbiamo pubblicato uno studio in cui ci occupiamo della locazione breve di un immobile abitativo, per finalità turistiche, elencando gli adempimenti obbligatori per il proprietario (locatore), tra cui:

Comunicazione alla Questura

Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Requisiti di sicurezza

e le implicazioni riguardanti la normativa fiscale.

Parte centrale del documento è un modello dettagliato di contratto di locazione breve per finalità turistiche. Questo modello specifica le clausole essenziali, come i dati delle parti, la descrizione dell'immobile, il periodo di locazione, il canone, il deposito cauzionale e le regole della casa, sottolineando che l'immobile è concesso esclusivamente per scopi turistici.

