Richiesta dati della centrale rischi della Banca d'Italia. Come fare

Qualsiasi cittadino dovrebbe fare una visura periodica della sua centrale rischi, per vedere se ha posizioni in sospeso che limitano la sua capacità di chiedere credito

Questo documento illustra la procedura passo-passo per richiedere l'accesso ai propri dati presenti nella centrale rischi della Banca d'Italia attraverso il servizio online ARTEWEB. La procedura è interamente digitale e richiede l'utilizzo di un'identità digitale come SPID, CNS o CIE.

1. Accesso al Servizio e Autenticazione

Il primo passo consiste nell'accedere al portale della Banca d'Italia per la richiesta dei dati, attraverso l’indirizzo https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr

Questa la schermata

come procedere? seleziona l'opzione SPID/CNS/CIE . Questa modalità consente di accedere a un'area personale per compilare la richiesta e consultare i risultati senza dover allegare documentazione.

seleziona l'opzione . Questa modalità consente di accedere a un'area personale per compilare la richiesta e consultare i risultati senza dover allegare documentazione. Privacy: leggi l'informativa sulla privacy

Clicca sulla dichiarazione di presa visione dell'informativa e poi AVANTI.





Clicca sulla dichiarazione di presa visione dell’informativa e poi AVANTI.



Autenticazione: verrai reindirizzato alla pagina di autenticazione. Accedi con la tua identità digitale (ad esempio, cliccando su "Entra con SPID").

Utilizza la solita procedura di autenticazione…





2. Dati Anagrafici

Una volta completata l'autenticazione, inizierà la procedura guidata di richiesta dati in 4 passaggi.





Richiedi dati per : Seleziona l'opzione " Me stesso (Da selezionare anche in caso di titolare di ditta individuale).

: Seleziona l'opzione " (Da selezionare anche in caso di titolare di ditta individuale). Clicca su "

per aprire il modulo da compilare.



Scegli il periodo per il quale desideri ottenere i dati. Hai diverse opzioni, tra cui "Ultime 36 date contabili" o "Scegli le date" per un intervallo personalizzato. Per avere un quadro recente, è consigliabile selezionare l'ultimo anno. Dopo la selezione, clicca su AVANTI.







Inserisci i tuoi contatti (Email e Telefono) per consentire alla Banca d'Italia di contattarti in caso di necessità e per ricevere la conferma dell'invio.





Se è tutto corretto, clicca su AVANTI

Anteprima: La schermata successiva mostrerà un riepilogo dei dati inseriti.

Se tutto è corretto, prosegui cliccando

INVIA RICHIESTA.

Flagga in alto, inserisci il Captcha e poi aspetta la risposta.



Per completare la procedura, devi:

Flaggare la casella in alto per dichiarare la consapevolezza sulle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000. Inserire i caratteri di sicurezza che vedi nell'immagine (Captcha). Cliccare sul pulsante INVIA RICHIESTA.

A questo punto la richiesta è inoltrata. Dovrai solo attendere la risposta che verrà resa disponibile nella tua area personale del portale.

Buon lavoro!