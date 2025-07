Visura Centrale Rischi della Banca d'Italia: A cosa serve e perché viene richiesta

La visura alla Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia è un documento fondamentale nel panorama finanziario italiano, richiesto primariamente per valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto, sia esso un privato cittadino o un'impresa. In sostanza, fornisce una fotografia dettagliata della sua "storia debitoria" nei confronti del sistema bancario e finanziario.

La richiesta di questa visura è una prassi consolidata per banche, società finanziarie e altri intermediari creditizi nel momento in cui devono decidere se concedere un finanziamento, un mutuo, un fido o qualsiasi altra forma di credito. La CR, infatti, non è una "lista di cattivi pagatori", ma un database informativo che raccoglie dati sia positivi che negativi sull'indebitamento della clientela.





Le finalità principali della richiesta

Le ragioni per cui si richiede la visura alla Centrale Rischi sono molteplici e cruciali per una sana gestione del credito:

Valutazione del merito creditizio: è lo scopo principale. Analizzando la visura, l'intermediario finanziario può farsi un'idea precisa della capacità del richiedente di rimborsare i propri debiti. Una storia di pagamenti puntuali e una situazione debitoria sostenibile aumentano le probabilità di ottenere il credito a condizioni favorevoli.

Chi può richiedere la visura

Oltre agli intermediari finanziari per le finalità sopra descritte, la visura della Centrale Rischi può essere richiesta da:

Il diretto interessato: Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati per conoscere la propria posizione.

altre autorità di vigilanza.

Quali informazioni contiene la visura

La visura della Centrale Rischi è un documento dettagliato che si articola in diverse sezioni e riporta una vasta gamma di informazioni, tra cui:

Dati anagrafici: del soggetto a cui si riferisce la visura.

del soggetto a cui si riferisce la visura. Crediti di cassa: tutti i finanziamenti che prevedono un esborso di denaro da parte della banca, come:

anticipi su fatture e ricevute bancarie. Crediti di firma: garanzie e fideiussioni prestate dalla banca a favore di terzi per conto del cliente.

Le garanzie reali (es. ipoteche) o personali (es. fideiussioni di terzi) che assistono i crediti concessi. Operazioni in derivati finanziari.

Informazioni sullo stato del rapporto: viene specificato se il credito è in corso e i pagamenti sono regolari ("in bonis") o se sono presenti difficoltà. Le segnalazioni negative scattano al superamento di determinate soglie e possono includere:

sofferenze: una valutazione complessiva negativa della situazione finanziaria del cliente, che indica una grave e non transitoria difficoltà a onorare i propri debiti.

In conclusione, la richiesta di una visura alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è un passaggio essenziale per chiunque operi nel mercato del credito. Fornisce una base informativa oggettiva e completa che consente decisioni più consapevoli e contribuisce a mantenere la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario nel suo complesso.