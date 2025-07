Finanza agevolata: le opportunità imperdibili per le imprese e i professionisti

Il panorama della finanza agevolata offre attualmente diverse opportunità significative per imprese e liberi professionisti che desiderano investire in innovazione, sostenibilità ed efficienza. Abbiamo riepilogato le principali misure a fondo perduto e agevolazioni disponibili, con le date di apertura degli sportelli da tenere d’occhio.





1. Certificazione della Parità di Genere: Bando Unioncamere Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, ha stanziato 800.000 Euro a fondo perduto per supportare le imprese e i liberi professionisti nell’ottenimento della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022).

Chi può partecipare:

Imprese regolarmente costituite con unità locale in Emilia-Romagna e iscritte al REA, operanti in qualsiasi settore (esclusi agricoltura primaria, pesca, acquacoltura).

Professionisti con domicilio fiscale in Emilia-Romagna e partita IVA attiva.

Esclusi i consulenti che offrono servizi per la certificazione di parità di genere.

Cosa finanzia:

Servizi di assistenza tecnica e accompagnamento: consulenze specialistiche per l’analisi dei processi interni, personalizzazione e implementazione del Sistema di Gestione della Parità di Genere, monitoraggio e pre-verifica.

Servizi di certificazione: costi per l’ottenimento della certificazione rilasciata da Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e iscritti nell’elenco governativo.

Contributo:

Fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (al netto IVA).

Massimo complessivo € 12.000, di cui € 6.000 per assistenza tecnica e € 6.000 per la certificazione.

Concesso in regime “de Minimis” e non cumulabile con altri aiuti di Stato per le stesse spese.

Modalità e Termini:

Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere.

Apertura sportello: dalle ore 12:00 del 15 luglio 2025 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

È ammessa una sola domanda per richiedente.

2. Efficienza Energetica: Bando Camera di Commercio dell’Emilia

La Camera di Commercio dell’Emilia ha messo a disposizione 1,5 milioni di Euro per sostenere le imprese negli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e l’autoproduzione da fonti rinnovabili.

Chi può partecipare:

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede legale e/o unità operativa (escluso magazzino e deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio dell’Emilia (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia).

Cosa finanzia:

Acquisto e installazione di collettori solari termici, impianti di cogenerazione e trigenerazione.

Impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, inclusi sistemi di accumulo.

Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli esistenti.

Acquisto e installazione di pompe di calore per climatizzazione (in sostituzione).

Acquisto e installazione di sistemi di domotica per risparmio energetico e monitoraggio dei consumi.

Interventi di “relamping” (LED) in sostituzione dell’illuminazione tradizionale.

Gli interventi devono garantire una riduzione misurata dei consumi energetici di almeno il 10% (TEP) o un’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di almeno il 5%.

Spese ammissibili:

Spese tecniche di consulenza.

Acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali all’efficientamento energetico.

Contributo:

Fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili (al netto IVA).

Massimo complessivo € 14.000, con un investimento minimo di € 5.000.

Premialità di € 250 per le imprese con rating di legalità.

Concesso in regime “de Minimis”.

Modalità e Termini:

Domande presentabili esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema Restart di Infocamere.

Apertura sportello: dalle ore 11:00 del 2 settembre 2025 alle ore 16:00 del 14 ottobre 2025.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di spedizione.

È ammessa una sola domanda per impresa.

3. Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili per PMI (PNRR): Riapertura Sportello

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto lo sportello per i contributi a fondo perduto destinati alle PMI per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, utilizzando le risorse non utilizzate del PNRR (Missione 7 “REPowerEU”, Investimento 16).

Risorse disponibili:

€ 178.668.093 complessivi.

Il 40% riservato alle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Un ulteriore 40% riservato alle micro e piccole imprese.

Importante da sapere:

Una sola domanda di agevolazione per impresa. In caso di più domande, verrà considerata solo l’ultima presentata.

Le imprese che hanno già presentato domanda nel precedente sportello non possono presentare ulteriori domande in questa riapertura.

Modalità e Termini:

Riapertura sportello: dalle ore 12:00 del 8 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2025.

Invitiamo tutti i nostri clienti interessati a valutare attentamente queste opportunità e a contattare il nostro studio per ricevere supporto nella preparazione delle domande e nella gestione delle pratiche. La tempistica è cruciale, specialmente per i bandi a sportello.