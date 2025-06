Report Azienda: l'analisi intelligente al servizio del Commercialista

In conclusione, Report Azienda sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per trasformare i dati in conoscenza, offrire un servizio di consulenza di qualità superiore e contribuire attivamente al successo delle aziende.

È qui che Report Azienda si inserisce come un potente alleato, trasformando la complessità dei dati in conoscenza actionable.

In un contesto economico in continua evoluzione, la capacità di fornire ai propri clienti una consulenza strategica e proattiva è diventata un elemento distintivo fondamentale per ogni commercialista, sempre più chiamato a interpretare i numeri, a comprendere il contesto e a fornire insight preziosi per guidare le decisioni aziendali.

Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Cloud Applicazione in cloud per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.



Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.

Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

E' disponibile anche la versione Excel dell'applicazione.

Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Cloud Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?



È un dilemma ricorrente ma molto difficile da risolvere anche perché non esiste una risposta univoca. Sono diverse le variabili che intervengono e che possono cambiare di anno in anno, anche per la stessa società.