Rettifica codici ATECO 2025: guida pratica aggiornata

Il processo di adeguamento alla nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, è in corso, e gli operatori economici devono considerare sia le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sia la riclassificazione dei codici attività effettuata dalle Camere di Commercio.



Utilizzo dei nuovi codici

In generale, tutti gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni inviate all'Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni annuali IVA 2025, è possibile indicare sia i codici ATECO 2007 Aggiornamento 2022 sia i nuovi codici ATECO 2025, specificando il codice "1" nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio del modello, come chiarito in una FAQ del 5 marzo 2025.



Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non richiede una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73. Tuttavia, i contribuenti devono comunicare i codici delle attività esercitate in linea con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata secondo tali disposizioni, o se previsto da specifiche normative.



Informazioni dalle Camere di Commercio (CCIAA)

Le imprese interessate dall'aggiornamento dei codici attività sono informate tramite i canali di comunicazione delle rispettive CCIAA.



Rettifica dei codici ATECO 2025

I nuovi codici ATECO 2025 assegnati d'ufficio dalla Camera di Commercio potrebbero non riflettere accuratamente l'attività svolta, dato che la nuova classificazione introduce modifiche nella struttura, nei titoli e nei contenuti dei codici. In tal caso, i contribuenti possono comunicare una nuova codifica alle Entrate tramite la Comunicazione Unica (ComUnica), se questa rappresenta meglio l'attività svolta.

Inoltre, se il codice ATECO 2025 assegnato non è pertinente e presenta una "corrispondenza multipla", è possibile utilizzare il servizio di Rettifica ATECO 2025 sul sito web https://rettificaateco.registroimprese.it/. Il servizio aggiorna i dati sulla Visura Registro Imprese, ma per aggiornare i codici ATECO nell'Anagrafe Tributaria è comunque necessario inviare l'apposito modello tramite una pratica di Comunicazione Unica.



Corrispondenza Multipla

La possibilità di rettifica è legata al fatto che alcuni codici ATECO 2007 hanno corrispondenze con più codici ATECO 2025. Ad esempio, il codice ATECO 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence) nella versione 2007 è stato suddiviso in quattro codici ATECO 2025. Quindi, se la Camera di Commercio ha assegnato il codice ATECO 55.20.32 a un soggetto che svolge attività di bed and breakfast, si può usare il servizio di rettifica per comunicare il codice ATECO 2025 corretto (55.20.41).

I casi di rettifica potrebbero essere frequenti, considerando che a un codice ATECO 2007 possono corrispondere numerosi codici ATECO 2025 (come il codice 47.99.10, "venditori porta a porta", che ha corrispondenze con 118 codici ATECO 2025).



Come effettuare la rettifica

La rettifica può essere richiesta fino al 30 novembre 2025 dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS).

La domanda può essere presentata anche da un soggetto terzo, a condizione che il file XML della richiesta sia firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante.

Dopo l'autenticazione, il servizio mostra tutte le localizzazioni dell'impresa con un codice ATECO 2025 modificabile (cioè, con corrispondenza multipla).

È possibile scegliere un codice ATECO diverso, ma solo tra le corrispondenze stabilite dall'ISTAT.





