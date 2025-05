CIGS lavoratori dipendenti imprese operanti in aree di crisi industriali complesse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 989 del 28 marzo 2025 relativo alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriali complesse.

La Legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto il rifinanziamento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e in mobilità in deroga, operanti in aree di crisi industriale complessa.

La procedura, le istruzioni per l’inoltro delle domande e il decreto di ripartizione delle risorse 2025, sono disponibili nell'apposita area dedicata del sito del Ministero.