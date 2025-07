Beneficiari ADI da gennaio 2024: da luglio il rinnovo della domanda

I beneficiari dell'assegno di inclusione, che hanno ricevuto l'ADI dalla mensilità di gennaio 2024 hanno percepito, a giugno, l'ultimo pagamento.

Come noto, infatti, l'ADI viene erogato per un massimo di 18 mensilità e successivamente è possibile chiederne il rinnovo per ulteriori 12 mesi, con un mese di stop, presentando una nuova domanda.

Da luglio 2025, dunque, i nuclei beneficiari della misura a partire dalla mensilità di gennaio, che hanno ricevuto l’ultima erogazione a giugno, potranno presentare la nuova domanda, che, se accolta, permetterà il riconoscimento del beneficio dal mese successivo.

Per il rinnovo andrà utilizzato lo stesso modello usato per le precedenti domande, e con la stessa modalità, quindi accedendo alla pagina dedicata sul sito Inps.it con credenziali SPID o CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o eIDAS, o con il supporto degli Istituti di Patronato e dei CAF.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, per nuclei familiari che non hanno subito variazioni, il richiedente non è obbligato alla sottoscrizione di un nuovo PAD nucleo sul SIISL.