Pronte le versioni definitive dei modelli Irap e Cnm

Con due distinti Provvedimenti datati 14 marzo l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

il modello di dichiarazione “Irap 2025” , con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap); il modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2025” (Cnm), con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Per entrambi, sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei rispettivi modelli, da presentare:

per il modello Irap 2025 da parte dei soggetti passivi ai fini Irap che provvedono direttamente all’invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione;

per il Modello Cnm 2025, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti che provvedono direttamente all’invio ovvero avvalendosi degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Le scadenze

La trasmissione del modello Irap dovrà essere effettuata, dalle società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società ed associazioni ad esse equiparate, tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

I soggetti Ires e le amministrazioni pubbliche dovranno presentare la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.



Il modello di dichiarazione CNM, invece, dovrà essere presentato dalla società o ente controllante all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.