Pubblicato l'OIC 30: i bilanci intermedi

Il nuovo OIC 30 si fonda sul principio che i bilanci intermedi devono essere redatti applicando gli stessi criteri utilizzati per la redazione del bilancio annuale. Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo. Inoltre, coerentemente con la prassi internazionale, il nuovo principio conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio devono essere determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

Il nuovo principio contabile si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026, o da data successiva. Potrà comunque essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 .

