Responsabilità erariale: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Dopo l'approvazione definitiva alla Camera dello scorso 1° luglio, è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 153 del 4 luglio) la Legge 2 luglio 2025, n. 100, di conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.

La Legge, entrata in vigore il 5 luglio 2025, proroga al 31 dicembre 2025 la limitazione della responsabilità erariale, limitandola ai soli casi di danno conseguente alla condotta dolosa del soggetto.