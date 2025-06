Nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente: vizio di violazione di legge

Con Sentenza n. 11721 del 14 marzo 2025 la Corte di Cassazione, Sezione I Penale, esprimendosi in tema di ricorso per cassazione ha chiarito che la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.