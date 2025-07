Fondo di garanzia: estero il servizio di trasmissione domande

Con Messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 l'Inps aveva comunicato il rilascio di un nuovo servizio per l'invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia, inizialmente riservato ai soli cittadini.

Dal 27 giugno il servizio è stato esteso, in via sperimentale, a un gruppo selezionato di istituti di patronato. Dal prossimo 31 luglio il servizio sarà disponibile per tutti gli altri.

Nel Messaggio Inps n. 2172 del 7 luglio l'Istituto informa che fino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio funzionerà in parallelo con quello attualmente disponibile.