Con Provvedimento del 13 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all’Agenzia delle Entrate, delle tasse automobilistiche.

L’articolo 38-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha, infatti, introdotto l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA e reso non più attuale l’utilizzo del bollettino di conto corrente postale.

A partire dal 1° gennaio 2020, tale pagamento deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale.

I modelli di bollettino soppressi, in particolare, sono quelli utilizzati per il versamento delle tasse automobilistiche erariali gestite dall’Agenzia delle entrate per la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Sardegna, nonché quelli in versione bilingue italiano- sloveno, approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 novembre 2006.