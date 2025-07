In vigore il Decreto Omnibus 2025

Il Decreto Omnibus è entrato in vigore il 1 luglio, il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025.

Il provvedimento reca un pacchetto di interventi straordinari finalizzati al finanziamento di attività economiche e imprese, ma non mancano gli interventi di carattere sociale, come il rifinanziamento servizi di assistenza e cura per le categorie più fragili e la promozione di misure in favore del terzo settore, e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, con l'introduzione di misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici, l'autorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche strategiche e disposizioni per il miglioramento del trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale di province e città metropolitane.