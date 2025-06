ADI: verifica dell'obbligo scolastico dei componenti minorenni dei nuclei beneficiari

E' stato pubblicato il Decreto MLPS-MEF del 13 maggio 2025, che definisce le modalità di verifica, da parte dei servizi sociali, dell'adempimento dell'obbligo scolastico dei componenti minorenni dei nuclei beneficiari dell'Assegno di inclusione.

Il riferimento è alla previsione di cui all’articolo 2, comma 3-bis, del Dl n. 48/2023, che non consente il riconoscimento dell’Assegno di inclusione al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale.

L’operatore sociale responsabile della definizione del Patto per l’inclusione sociale (PaIS) del nucleo beneficiario dell’Assegno di inclusione verifica l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei componenti minori di età del medesimo nucleo.

In caso di esito negativo della verifica, l’operatore inserisce nel Patto per l’inclusione sociale uno specifico impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale volto ad assicurare che il minore di età riprenda, nel più breve tempo possibile, la regolare frequenza dei percorsi di istruzione o di istruzione e formazione finalizzati all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Il mancato adempimento, senza giustificato motivo, dell’impegno preso determina la decadenza dal beneficio.

Tutti i dettagli nel Provvedimento.