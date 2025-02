CHECK LIST BILANCIO: operazioni di controllo e verifica

Il presente documento si propone quale strumento guida per il controllo e la verifica delle operazioni di chiusura del bilancio oltre che utile promemoria per gli adempimenti fiscali e i futuri controlli.

ACCESSO DELEGATI (Cassetto Fiscale - Fatture e Corrispettivi)

Il software permette di accedere, tramite il browser “Chrome”, al Cassetto Fiscale e al sito Fatture e Corrispettivi in qualità di soggetti delegati dal cliente.

Questa versione del software è aggiornata per consentire l'accesso al nuovo cassetto fiscale.

N.B. Per l'utilizzo del software è richiesto il browser Google Chrome e una configurazione dell’ambiente per consentire il “dialogo” tra il programma Excel e Chrome. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione iniziale.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali