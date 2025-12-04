Riforma Terzo Settore: test di commercialità obbligatorio per ETS, come prepararsi

A partire dal 1° gennaio 2026, per la maggior parte degli Enti del Terzo Settore (ETS) diventerà obbligatorio il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma. È quindi opportuno che ogni ente inizi a prepararsi in anticipo per questa importante novità.
Il cambiamento principale consiste nell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.
La data di decorrenza è stata fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le normative fiscali precedenti (es. per ONLUS, APS, ODV).
Comprendere fin da ora le regole del test è il primo passo per arrivare preparati.
Per aiutare gli ETS in questa analisi preliminare, abbiamo predisposto un software che permette di valutare se la propria attività si debba qualificare come commerciale o non commerciale.
TEST COMMERCIALITÀ ETS è proposto in doppio formato:
