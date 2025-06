Abbiamo pubblicato due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

Il primo è una traccia di ricorso per eccepire innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di accertamento per decadenza del potere impositivo per decorso del termine decadenziale. CLICCA QUI.

Il secondo è una traccia di ricorso per eccepire innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’annullamento delle cartelle di pagamento per decadenza del potere riscuotere per decorso del termine decadenziale. CLICCA QUI.



I due documenti, a cura del Dott. Attilio Romano, sono acquistabili singolarmente o all'interno del conveniente pacchetto "Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento", al costo di soli 195 euro +Iva.

CLICCA QUI.