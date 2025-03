Modelli 730/2025: specifiche tecniche per i sostituti d'imposta

Dopo l'approvazione dei Modelli 730/2025 arrivano anche le indicazioni che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2025 devono osservare per trasmettere, in via telematica all’Agenzia delle entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni da loro elaborate.

Con Provvedimento del 12 marzo l'Agenzia delle Entrate ha infatti approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Nel medesimo provvedimento sono state approvate anche le istruzioni, per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale.