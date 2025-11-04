Il nuovo regime fiscale per gli ETS: un esempio e un tools per capire meglio

Abbiamo già scritto della dirompente novità in carico alla maggior parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), a partire dal 1° gennaio 2026, e in particolare dell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.

Per aiutare gli enti nella necessaria analisi preliminare, abbiamo predisposto un programma in MS Excel ed in versione Cloud che permette di valutare se la propria attività si debba qualificare come commerciale o non commerciale, applicando i nuovi criteri previsti.

Il consiglio è quello di compilare e stampare il prospetto, per poi discuterlo e approvarlo in sede di consiglio direttivo o di assemblea.

Archiviare questo documento allegandolo al verbale della riunione può essere molto utile: non solo dimostra la partecipazione attiva degli associati alla vita dell'ente, ma costituisce una prova documentale in caso di eventuali futuri accertamenti da parte delle autorità competenti.

Ma vediamo un esempio

L’Associazione “Turismo Informato 2030”, già iscritta al RUNTS, ha mappato 2 ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE (attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e formazione extra-scolastica) e per ciascuna di queste ha raccolto i dati rilevanti ai fini del test.

Il risultato, inaspettato, richiede la massima attenzione per evitare di perdere il requisito della commercialità.

L’AIG di “formazione extra-scolastica” non supera infatti il test di commercialità ed essendo i suoi proventi prevalenti rispetto alle altre attività, l’Associazione viene considerata commerciale.

