La Legge di Bilancio 2025 offre agli imprenditori individuali un'opportunità unica per estromettere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, usufruendo di un'imposta sostitutiva agevolata.



Vantaggi Fiscali

L'imposta sostitutiva è pari all'8% sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore normale e il costo fiscale dei beni. Per gli immobili, è possibile utilizzare il valore catastale in luogo del valore normale.



Software "Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025"

AteneoWeb ha sviluppato un software per semplificare il calcolo delle imposte sostitutive e indirette (IVA) in base a:

Tipo di immobile

Situazioni specifiche dell'immobile (es. costruito da meno o più di 5 anni, con opzione IVA o in esenzione)

Funzionalità del Software

Calcolo rapido delle imposte sostitutive e indirette

Determinazione del valore normale o catastale degli immobili

Analisi di convenienza dell'operazione

Gestione di diverse casistiche e situazioni specifiche

Acquisto e Pacchetti Sconto

Il software è acquistabile singolarmente su www.ateneoweb.com o a prezzo scontato nel pacchetto"Assegnazioni, Cessioni, Estromissioni agevolate immobili società e imprese individuali 2025", che include anche i software:

Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025

Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)



