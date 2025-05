Agenzia Entrate: chiarimenti sull'imposta sostitutiva del 5% per lavoro straordinario infermieri

Con Risposta n. 139 del 20 maggio l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito all'imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, prevista dall'articolo 1, comma 354 dell'ultima legge di bilancio (L. n. 207/2024) e precisa che, tale imposta, non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale universitario assegnato all’azienda ospedaliera, anche se svolge "attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche".