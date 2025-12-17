Whistleblowing: l'ANAC approva le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 478 depositata l'11 dicembre 2025, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing, fornendo indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.
In particolare, nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi:
Presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
Con successiva delibera n. 479, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, l’Autorità ha inoltre apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, al fine di assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti, superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il D.lgs. n. 24/2023.
