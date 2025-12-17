Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 17 dicembre 2025
Whistleblowing: l'ANAC approva le Linee Guida sui canali interni di segnalazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 478 depositata l'11 dicembre 2025, ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing, fornendo indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.
In particolare, nelle Linee Guida sono approfonditi i profili relativi:

  • al canale interno di segnalazione, le modalità di effettuazione della segnalazione e le ipotesi sanzionatorie;
  • al gestore e la sua attività;
  • ai doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico che privato;
  • alla formazione del personale;
  • al ruolo di sostegno svolto dagli Enti del Terzo Settore.

Presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
Con successiva delibera n. 479, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, l’Autorità ha inoltre apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, al fine di assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti, superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il D.lgs. n. 24/2023. 
Fonte: https://www.anticorruzione.it

