Scuola: approvate disposizioni in materia di consenso informato e tutela docenti e dirigenti scolastici

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 126 del 30 aprile ha approvato disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico e di tutela del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici.

Il primo Ddl approvato ha l'obiettivo principale di assicurare, attraverso disposizioni ad hoc, il consenso informato preventivo delle famiglie in relazione alle attività scolastiche che riguardano l'ambito della sessualità.

In particolare, lo schema di disegno di legge dispone che venga chiesto obbligatoriamente da parte delle istituzioni scolastiche il consenso informato preventivo, in forma scritta, ai genitori o agli studenti se maggiorenni, per la partecipazione sia alle attività extracurriculari sia a quelle rientranti nell'ampliamento dell'offerta formativa che riguardino tematiche relative alla sessualità.

Il secondo disegno di legge approvato, invece, è volto a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale scolastico, rafforzandone la tutela e garantendo lo svolgimento dell'attività scolastica in sicurezza e controllo.

Vengono apportate modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza nei casi in cui si ravvisino condotte violente che cagionino lesioni personali al personale scolastico, inteso quale dirigente scolastico o membro del personale docente.

Viene introdotta una specifica aggravante della pena all'articolo 583-quater del Codice penale nei confronti di coloro che arrecano lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, al personale scolastico nell'esercizio o a causa delle funzioni e del servizio.

Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e modifiche e integrazioni al D.P.R. n. n. 122/2009 in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.