Reati contro gli animali: la legge in Gazzetta Ufficiale

E' approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 137 del 16 giugno 2025) la Legge 6 giugno 2025 n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

Il provvedimento entrerà in vigore il 1 luglio.