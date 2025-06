Patente a crediti nei cantieri: ok del Garante Privacy con condizioni su sicurezza e tracciamento

Con Provvedimento n. 284 del 21 maggio 2025 il garante per la protezione dei dati personali ha fornito parere positivo allo schema di decreto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro recante le modalità di esposizione, sul relativo portale, delle informazioni concernenti la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con le seguenti condizioni.

L'Autorità ha tuttavia posto due condizioni per l'accesso, ossia:

che sia specificato che le funzioni crittografiche utilizzate per la conservazione delle password devono garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base delle misure adottabili allo stato dell’arte;

che le funzioni crittografiche utilizzate per la conservazione delle password devono garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base delle misure adottabili allo stato dell’arte; che siano precisate le misure e le garanzie volte ad assicurare l’immodificabilità e l’integrità dei file di log, nonché, per ogni operazione di tracciamento, le informazioni di dettaglio registrate le quali, dovendo essere limitate a quelle strettamente necessarie alle finalità di tracciamento, non devono ricomprendere anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria.