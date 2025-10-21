Rating MCC on demand 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 21 ottobre 2025
Aggiungi ai preferiti

Nuove regole di accesso al servizi di certificazione per i Notai

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre è stato pubblicato il Decreto 27 agosto 2025 del Ministero dell'Interno, recante le modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) nella Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato (CNN).
Il Decreto stabilisce regole tecniche, limiti d’uso, controlli e misure di sicurezza.

Come funziona l’accesso dei notai ai certificati ANPR

  • Il Ministero dell’interno fornisce i servizi ANPR al CNN tramite la piattaforma PDND;
  • Il CNN garantisce la verifica dell’iscrizione dei notai al ruolo e la rende accessibile tramite la PDND;
  • I notai accedono ai certificati ANPR tramite un’apposita sezione della Rete Unitaria del Notariato (RUN), con credenziali informatiche sicure;
  • I certificati richiesti sono resi immediatamente disponibili ai notai tramite un’interfaccia conforme agli standard tecnici PDND;
  • I certificati, richiesti solo per scopi professionali, sono esenti da imposta di bollo.
  • Ogni notaio può richiedere fino a trenta certificati al giorno;
  • Ogni sei mesi, l’ANPR seleziona un campione di notai (soprattutto quelli più attivi) per controllare l’uso dei servizi, tracciando dati e operazioni effettuate;
  • Il Ministero dell’interno invia il campione al CNN, che lo trasmette ai Consigli notarili distrettuali per le verifiche; in caso di irregolarità, il servizio viene sospeso.

Sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici, nonché di estrazione di elenchi di iscritti.

Le specifiche tecniche e le misure di sicurezza dell’ANPR sono descritte nell’allegato 1 al decreto e pubblicate online, mentre le misure di sicurezza e tracciamento gestite dal CNN sono definite nell’allegato tecnico al decreto (allegato 2).
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS