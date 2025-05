Mediazione civile e commerciale: la guida operativa OCF

È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.

Smart Cash Flow PMI è un'applicazione in cloud per la verifica dell’ adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese .

È uno strumento semplice e intuitivo per elaborare il budget di cassa dei 12 mesi successivi, con gestione delle dilazioni di incasso e pagamento, della liquidazione IVA, dei finanziamenti e leasing. Calcola il DSCR in base alle indicazioni del CNDCEC.

Smart Cash Flow PMI è un tool in Excel per la verifica dell’ adeguatezza dei flussi di cassa prospettici delle piccole e microimprese .

Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali