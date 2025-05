Malattie oncologiche: diritti e tutele nella guida Inps

Le persone che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia, in particolare quella oncologica, hanno spesso bisogno di un supporto che va oltre la pur fondamentale terapia medica.

Nella vita dei pazienti, delle loro famiglie e dei loro affetti emergono infatti problematiche che richiedono attenzione, anche indipendentemente dalla condizione clinica.

Si tratta di aspetti che toccano la sfera sociale, assistenziale ed economica. La legge riconosce, a questi soggetti, tutele e garanzie che hanno il compito di alleviare, per quanto possibile, il peso delle incombenze durante il periodo in cui le condizioni psico-fisiche non sono ottimali.

Nella guida "Diritti e tutele in caso di malattie oncologiche" l'Inps riepiloga i principali strumenti di tutela, assistenziale, sociale ed economica, che l’Istituto offre a beneficio dei malati oncologici. Un aiuto e orientamento per tutti quelli che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, questi momenti di difficoltà.