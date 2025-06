Mail ordinaria non consentita per la convocazione dell'assemblea di condominio

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 16399 del 18 giugno 2025.

La convocazione dell’assemblea di condominio non può avvenire tramite utilizzo dell'e-mail ordinaria, anche qualora il condomino abbia autorizzato l’amministratore ad inviare al suo indirizzo di posta elettronica semplice, tutte le comunicazioni del condominio.

L’elenco dei mezzi con cui deve essere inviato l’avviso di convocazione, infatti, è tassativo.

Secondo l'articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile la convocazione dell'assemblea condominiale può avvenire solo tramite raccomandata, Posta Elettronica Certificata (PEC), fax o consegna a mano, con firma di ricezione da parte del condomino, che attesta l'avvenuta convocazione.

Le email ordinarie, dunque, anche se autorizzate non rientrano in questo elenco in quanto non garantiscono la certezza di ricezione da parte dei destinatari e la certezza giuridica.