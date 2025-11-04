Con Sentenza n. 8710 del 2 aprile 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che "i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento (o inadempimento) della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970."

Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte riguardava un lavoratore, addetto alla raccolta di rifiuti porta a porta, licenziato perchè durante il turno svolto fuori dall’azienda si era trattenuto in diversi pubblici esercizi e bar per un periodo di tempo ben superiore a quello previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003.