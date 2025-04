In vigore i nuovi limiti temporali sulle operazioni di intercettazione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile la Legge n. 47 del 31 marzo 2025, recante modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.

Le nuove norme, sono entrate in vigore lo scorso 24 aprile.

All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo finale: "Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

Inoltre, la legge prevede modifiche all'art. 13 del Dl n. 152/1991 per introdurre una deroga al termine sopra indicato.