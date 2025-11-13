Il Ministero della Giustizia cerca mediatori linguistici-culturali per gli uffici giudiziari

Il dipartimento per l’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (Dog) cerca mediatori linguistici-culturali per gli uffici giudiziari.

Sul sito internet del Ministero della Giustizia è stato pubblicato l'avviso per la selezione di operatori economici a cui affidare il servizio di mediazione linguistico-culturale, nell’ambito della gestione delle richieste di asilo/protezione internazionale da parte delle Sezioni Specializzate dei Tribunali e delle Corti d’Appello.

Sono richiesti almeno 52 mediatori da impiegare presso 26 sedi, in particolare nelle sezioni specializzate in materia di asilo e protezione internazionale di tribunali e corti d’appello, per una durata di 20 mesi.

Oltre che mediatori in diverse lingue, sono necessari anche traduttori nella lingua dei segni.

Gli Operatori economici interessati alla selezione possono presentare la propria candidatura entro le ore 24:00 del 23 novembre.