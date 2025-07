Gratuito patrocinio a spese dello stato: aggiornato il limite di reddito

In Gazzetta Ufficiale il Decreto 22 aprile 2025 el Ministero della Giustizia, di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con il Decreto pubblicato il limite di reddito imponibile annuo, ai fini dell'ammissione al beneficio, è stato innalzato a 13.659,64 euro.

L'aggiornamento tiene conto dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 2022–30 giugno 2024, pari a +6,4%.

Il nuovo limite si applica a partire dall'11 luglio, giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.