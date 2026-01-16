Gestione Separata Artigiani e Commercianti: unico punto per la gestione delle deleghe

Dal 15 gennaio gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, esperti contabili e avvocati) possono accedere ad un punto unico per gestire le deleghe relative a lavoratori autonomi e committenti. Lo ha comunicato l'Inps, nel Messaggio n. 104 del 12 gennaio.
In particolare, il nuovo sistema permette:
Gli intermediari possono ora creare 3 tipologie di delega:
Per agevolare la transizione al nuovo sistema, per 3 mesi dalla pubblicazione del Messaggio sarà ancora possibile utilizzare le attuali modalità, dopodiché il sistema sarà definitivamente dismesso.
Come funziona il servizio
L'intermediario accede al portale, inserisce il codice fiscale del soggetto contribuente e seleziona la posizione contributiva di interesse e, dopo aver compilato il modulo e ottenuto la firma del titolare o rappresentante legale, può attivare autonomamente la delega. Il sistema invia automaticamente una comunicazione via PEC o email al titolare della posizione.
Le deleghe diventano operative dal giorno successivo all'attivazione e possono prevedere una data di scadenza opzionale. Gli intermediari possono revocare le deleghe in qualsiasi momento o modificarle previa revoca e nuova creazione.
Il servizio sarà accessibile a breve anche a tributaristi e associazioni di categoria, con specifiche limitazioni operative. I titolari delle posizioni contributive potranno delegare direttamente persone di fiducia attraverso il Cassetto previdenziale.
