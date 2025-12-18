Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 18 dicembre 2025
Formazione continua avvocati: sospensione e proroga dei termini per le istanze di accreditamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Il Consiglio Nazionale Forense comunica che la piattaforma per il deposito delle istanze di accreditamento sarà sospesa da lunedì 22 dicembre 2025 a lunedì 12 gennaio 2026, con riattivazione prevista per martedì 13 gennaio 2026.
In ragione di tale sospensione, saranno prorogati i termini di disamina sia per le istanze di accreditamento degli eventi formativi sia per le domande di riconoscimento dei crediti formativi presentate entro il 21 dicembre 2025.
Il CNF precisa inoltre che le istanze di accreditamento dei corsi in programma a gennaio 2026 dovranno essere depositate entro il 21 dicembre 2025.
Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it

