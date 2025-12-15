Formazione continua avvocati 2026: le indicazioni del CNF

Con delibera del 5 dicembre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito indicazioni per il 2026 in materia di formazione continua per gli avvocati.
Il CNF ha confermato per il 2026 la possibilità di acquisire tutti i crediti formativi anche in modalità FAD, attribuendo agli Ordini territoriali e alle associazioni forensi convenzionate il potere di accreditare autonomamente gli eventi a distanza, a condizione che siano adottati sistemi idonei di controllo della partecipazione.
È stato inoltre stabilito che il 2026 non sarà computato nel triennio formativo e che ciascun avvocato dovrà conseguire almeno 15 crediti, di cui 3 obbligatori in deontologia, ordinamento e previdenza forense.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti